МТС будет брать деньги за раздачу интернета

Газета «Ведомости» сообщила, что абоненты мобильного оператора МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств. Ранее раздавать интернет можно было бесплатно.

При каждом включении функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета на 50 ГБ за 49 рублей. По словам представителя МТС, новые условия раздачи в 50 ГБ коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

Отмечается, что с 4 мая пользователи смогут раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если абонент захочет поделиться интернетом, то можно подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, изменения в раздаче интернета не расцениваются как повышение цен.

Не думаю, что это изменение условий от МТС можно расценивать как повышение цен. Оператор же не предлагает абоненту изначально расшеривать интернет, абонент сам решает, нужно ли ему это.

Многие эксперты считают, что пакет в 50 ГБ в сутки – это более чем значительный объём трафика для одного абонента, которого точно должно хватить на все нужды.