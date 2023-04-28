Xiaomi представила телевизор Xiaomi Game TV ES Pro для геймеров
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Китайская компания Xiaomi анонсировала новый геймерский телевизор — Xiaomi Game TV ES Pro с диагональю экрана 90 дюймов. Разрешение экрана гиганта составит 4К (3840х2160 пикселей), частота обновления экрана — 144 Гц. В телевизоре сразу два порта HDMI 2.1: в Xiaomi отмечают, что это идеальный выбор для обладателей PlayStation 5 и Xbox Series.
Xiaomi Game TV ES Pro располагает 100 зонами подсветки и обеспечивает охват 94% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость составляет 1000 кд/кв.м. Устройство работает на четырёхъядерном процессоре Arm Cortex-A73 с 64 ГБ встроенной памяти.
Предварительные продажи Xiaomi Game TV ES Pro уже стартовали в Китае по цене $ 1445 (около 120 тыс. рублей). В розницу новинка поступит уже 10 мая.
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