Инструменты, оверлей и записки: бета-версия Steam получила крупное обновление

Valve выпустила масштабное обновление бета-версии клиента Steam. Компания подробно рассказала об апдейте на специальной странице.

Компания кардинально переработала внутриигровой оверлей. Valve переделала весь интерфейс с нуля, добавила несколько новых функций и расширила кастомизацию. Также стало известно про различные изменения «под капотом». Речь идёт про апдейты, которые будут незаметны невооружённому глазу: Valve провела работу над общим кодом для клиента Steam, режимом Big Picture и программным обеспечением Steam Deck.

Как обновился Steam?

Появилась новая панель инструментов, которая даст доступ ко всему, что может понадобиться посреди игры, будь то чаты с друзьями, прогресс достижений, руководства, обсуждения игры, браузер и не только. Valve отобрала несколько окон, которые отображаются по умолчанию, но их можно настроить под себя.

Фото: Valve

В раздел «Об игре» добавили всю важную информацию о текущей игре: прогресс по достижениям, скриншоты, гайды и новости.

Фото: Valve

Появился раздел с заметками. Это приложение поддерживает форматирование текста, позволяет вести несколько разных заметок об игре и доступно даже в офлайн-режиме.

Фото: Valve

Valve добавила возможность закреплять окна из оверлея, чтобы они отображались поверх игры. При этом закрепляется только их содержимое (без поля заголовка и прочих элементов интерфейса), а уровень прозрачности окон можно настроить.

Фото: Bandai Namco

Из другого: уведомления в клиенте Steam стали информативнее и полезнее, а менеджер скриншотов улучшился — окно загрузки скриншотов стало отзывчивым, в нём можно выбрать большие или маленькие превью изображений.

Все нововведения уже доступны в бета-тестировании клиента Steam. Valve будет и дальше активно работать над улучшениями клиента.