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Honkai Star Rail за сутки загрузили более 20 млн игроков

Honkai Star Rail за сутки загрузили более 20 млн игроков
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Новую игру Honkai Star Rail от студии HoYoverse за первый день после релиза скачали более 20 млн раз — внимание на это обратил аналитик Даниэль Ахмад.

По этому показателю Star Rail обошла предыдущий крупный проект разработчиков из Китая, Genshin Impact.

Фото: HoYoverse

Разработчики уже поблагодарили игроков за «фантастические результаты» на релизе. В HoYoverse заявили, что игре удалось возглавить чарты во многих странах и регионах.

30 апреля в 14:30 по московскому времени студия намерена провести дополнительный ивент (трансляция пройдёт на Twitch и YouTube), на котором игроки получат 10 особых звёздных пропусков для прыжков (местных лутбоксов).

Honkai Star Rail от создателей Genshin Impact бесплатно доступна на ПК, Android и iOS. Позже игру портируют на PlayStation 4 и 5.

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