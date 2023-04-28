Вышел трейлер фильма «Повелитель ветра» с Фёдором Бондарчуком

«Централ Партнершип» опубликовала первый трейлер фильма «Повелитель ветра». Фёдор Бондарчук сыграл в картине советского и российского путешественника Фёдора Конюхова.
В трейлере можно увидеть, как Бондарчук вжился в роль Конюхова. Также есть возможность взглянуть на красивые пейзажи.
Видео доступно на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат Art Pictures Studio.
Лента расскажет о том, как знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов отправляется в новое, самое опасное своё путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Во время путешествия Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен выбраться и выжить.
Премьера ленты состоится в кинотеатрах 5 октября.
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