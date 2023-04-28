В России стартовали официальные продажи смартфона Redmi Note 12 Pro

28 апреля в России состоялся официальный старт продаж смартфона Redmi Note 12 Pro. Это уже третий аппарат в линейке после Note 12 и Note 12 Pro Plus, запустившийся в этом же месяце.

Redmi Note 12 Pro оснащён процессором SoC Qualcomm Snapdragon 732G и 8 ГБ оперативной памяти, AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей) и частотой обновления экрана 120 Гц. Основная камера может похвастаться 108 Мп, фронтальная — 13 Мп. Батарея смартфона составила 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Особенности смартфона Фото: Xiaomi

Смартфон защищён от пыли и брызг по IP53, поддерживает связь 4G и имеет чип бесконтактной оплаты NFC. В России Redmi Note 12 Pro продаётся по рекомендуемой цене в 29 990 рублей за версию на 8 ГБ и выполнен в трёх цветах: белом, голубом или сером.