Авторы Genshin Impact показали трейлер нового персонажа Кавеха
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Разработчики Genshin Impact раскрыли подробности геймплея нового играбельного персонажа Кавеха, баннер которого появится в игре 2 мая.
Это будет дендро-герой ближнего боя, который сможет взрывать дендро-ядра и лечить себя. Для возвышения потребуются камни изумруда Нагадус, цветы скорби и материалы, получаемые после убийства плесенников.
Фото: HoYoverse
Студия HoYoverse также показала небольшой трейлер с озвучкой, анимациями и геймплеем Кавеха.
Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Со 2 мая Кавех станет доступен в баннерах события Genshin Impact вместе с Бай Чжу и Гань Юй. Скорее всего, после выхода патча 3.7 персонажа можно будет получить с помощью стандартной молитвы.
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