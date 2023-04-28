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Авторы Genshin Impact показали трейлер нового персонажа Кавеха

Авторы Genshin Impact показали трейлер нового персонажа Кавеха
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Разработчики Genshin Impact раскрыли подробности геймплея нового играбельного персонажа Кавеха, баннер которого появится в игре 2 мая.

Это будет дендро-герой ближнего боя, который сможет взрывать дендро-ядра и лечить себя. Для возвышения потребуются камни изумруда Нагадус, цветы скорби и материалы, получаемые после убийства плесенников.

Фото: HoYoverse

Студия HoYoverse также показала небольшой трейлер с озвучкой, анимациями и геймплеем Кавеха.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Со 2 мая Кавех станет доступен в баннерах события Genshin Impact вместе с Бай Чжу и Гань Юй. Скорее всего, после выхода патча 3.7 персонажа можно будет получить с помощью стандартной молитвы.

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