Авторы Dark Souls и Elden Ring хотят регулярно выпускать новые игры

В беседе с изданием Eurogamer продюсер Armored Core 6 Ясухиро Китао рассказал, что From Software планирует сократить время между выходом игр и выпускать новинки чаще, чем сейчас.

Китао отметил, что Armored Core 6 и Elden Ring разрабатывались одновременно в течение последнего десятилетия, однако в будущем студия хочет нарастить скорость разработки. По словам Ясухиро, в этом вся философия студии — делать что-то необычное и интересное.

Продюсер Armored Core 6 выразил надежду, что команда и дальше продолжит радовать фанатов и заниматься любимым делом.

Мы разрабатываем несколько игр одновременно, у нас есть несколько команд, работающих над разными проектами. Мы надеемся, что в дальнейшем будем выпускать игры поэтапно и привносить что-то новое и захватывающее, надеюсь, без длительного ожидания.

В данный момент From Software трудится над дополнением для Elden Ring и Armored Core 6. Последняя выйдет 25 августа на актуальных платформах.