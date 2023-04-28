Авторы Dark Souls и Elden Ring хотят регулярно выпускать новые игры
Поделиться
В беседе с изданием Eurogamer продюсер Armored Core 6 Ясухиро Китао рассказал, что From Software планирует сократить время между выходом игр и выпускать новинки чаще, чем сейчас.
Китао отметил, что Armored Core 6 и Elden Ring разрабатывались одновременно в течение последнего десятилетия, однако в будущем студия хочет нарастить скорость разработки. По словам Ясухиро, в этом вся философия студии — делать что-то необычное и интересное.
Продюсер Armored Core 6 выразил надежду, что команда и дальше продолжит радовать фанатов и заниматься любимым делом.
Мы разрабатываем несколько игр одновременно, у нас есть несколько команд, работающих над разными проектами. Мы надеемся, что в дальнейшем будем выпускать игры поэтапно и привносить что-то новое и захватывающее, надеюсь, без длительного ожидания.
В данный момент From Software трудится над дополнением для Elden Ring и Armored Core 6. Последняя выйдет 25 августа на актуальных платформах.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
14:50
-
14:20
-
14:14
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:18
-
12:51
-
12:48
-
12:20
-
11:36
-
11:01
-
10:53
-
10:33
-
09:58
-
09:11
-
08:34
-
01:34
-
01:12
-
00:45
-
00:24
- 27 апреля 2023
-
23:57
-
23:40
-
21:42
-
21:39
-
21:38
-
21:04
-
20:22
-
19:54
-
19:50
-
19:24
-
18:51
-
18:35
-
18:30
-
18:00
Партнерский контент