Продажи отечественных смартфонов в России упали в два раза

В России за первый квартал 2023 года было продано 46 900 смартфонов российских брендов — это на 53% меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Тогда было реализовано 99 300 отечественных гаджетов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику «Марвел-дистрибуции».
Резкое сокращение продаж подтверждают данные Ozon: на маркетплейсе с с января по март было продано на 47% меньше российских смартфонов, чем в первые три месяца 2022 года. Самые популярные российские бренды, по данным обеих компаний, — это BQ и Inoi.
Как рассказал аналитик «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк, падение продаж отечественных смартфонов связано с тем, что большинство из них — бюджетные аппараты. Именно в этом сегменте у россиян уже давно закрыта потребность, считает эксперт. Кроме того, на продажи влияет и конкуренция с китайскими смартфонами, которые продолжают наращивать темп продаж на российском рынке гаджетов.
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