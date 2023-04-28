В России хотят взять под контроль пиратские онлайн-кинотеатры

«Ассоциация интернет-видео» объявила о разработке законопроекта, который сформирует нормы регулирования всех онлайн-кинотеатров и порталов с видеоконтентом, включая все пиратские сайты. Об этом на 12-м Форуме безопасного интернета рассказал гендиректор АИВ Алексей Бырдин.
В России уже есть реестр аудиовизуальных сервисов (АВС) — он основан в 2020 году. В нём числятся онлайн-кинотеатры, чья аудитория превышает 100 тыс. пользователей в сутки. Сейчас в реестр входят 23 АВС, включая «Кинопоиск», «Иви», Okko, Start, Amediateka и другие. По словам Бырдина, в последние годы нормы регулирования легальных видеосервисов, включённых в соответствующий реестр Роскомнадзора (РКН), серьёзно ужесточились.
Данное регулирование никак не затрагивает практически неотличимые от легальных видеосервисов по функционалу пиратские сайты. Если какой-то фильм распространяется в Сети на тысячах ресурсов, почему только те, кто включён в реестр РКН, должны следить за соблюдением законов? Это в корне неправильно.
Гендиректор АИВ предлагает распространить требования, предъявляемые АВС, и на пиратские сайты с видеоконтентом. А те пиратские онлайн-кинотеатры, которые будут игнорировать требования, попадут под «механизм внесудебных блокировок».
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