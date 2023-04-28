Скин с узором в виде полового органа продали в CS:GO более чем за 100 тыс. рублей

Пользователь под ником pops рассказал, что продал редкий косметический предмет в CS:GO за € 1,3 тыс. (это более 117 тыс. рублей).
Скин Five-Seven «Ками» вышел ещё в 2013 году и обычно стоит на Торговой площадке Steam не более 150 рублей. Однако с одним из паттерном простенький узор напоминает игрокам женский половой орган, поэтому стал очень популярен в сообществе и заинтересовал коллекционера под ником Leafy.
Фото: Valve
После покупки Leafy наклеил на скин четыре голографических наклейки Cloud9 с ESL One Katowice 2015 — это увеличило стоимость предмета до € 2,5 тыс. (около 225 тыс. рублей).
Фото: Leafy
Неделю назад известный трейдер zipeL помог продать #1 AK-47 661 ST MW с 4x Titan (Holo) и нож Karambit #387 P1 в состоянии «поношенный» — общую сумму сделки оценили в 40 млн рублей.
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