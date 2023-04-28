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Вышел первый тизер сериала Twisted Metal со звездой Marvel Энтони Маки

Вышел первый тизер сериала Twisted Metal со звездой Marvel Энтони Маки
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Peacock обнародовал первый тизер сериальной адаптации цикла видеоигр Twisted Metal. В ролике показали главного героя, которого играет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»). Он включает диск с любимой музыкой, заряжает в оружие патроны и давит педаль газа на своём боевом автомобиле. В финале мельком представили безумного клоуна-убийцу по прозвищу Сладкоежка.

Первый тизер сериальной адаптации игры Twisted Metal

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Peacock.

Ранее авторы заявляли, что в сериале Twisted Metal, как и в игровом цикле, будет много чёрного юмора. Съёмки шоу завершились в августе прошлого года. Продюсер проекта Майкл Джонатан тогда отметил, что ему было приятно работать со всеми членами съёмочной группы. Он назвал коллег настоящими профессионалами.

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Фото: первый постер экранизации Twisted Metal со звездой Marvel Энтони Маки

Сюжет всех игр серии крутился вокруг смертельного турнира, в котором соревновались лучшие водители мира. Премьера многосерийного гоночного боевика состоится 27 июля в онлайн-кинотеатре Peacock. В шоу будет 10 эпизодов.

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