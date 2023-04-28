Вышел первый тизер сериала Twisted Metal со звездой Marvel Энтони Маки

Peacock обнародовал первый тизер сериальной адаптации цикла видеоигр Twisted Metal. В ролике показали главного героя, которого играет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»). Он включает диск с любимой музыкой, заряжает в оружие патроны и давит педаль газа на своём боевом автомобиле. В финале мельком представили безумного клоуна-убийцу по прозвищу Сладкоежка.
Первый тизер сериальной адаптации игры Twisted Metal
Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Peacock.
Ранее авторы заявляли, что в сериале Twisted Metal, как и в игровом цикле, будет много чёрного юмора. Съёмки шоу завершились в августе прошлого года. Продюсер проекта Майкл Джонатан тогда отметил, что ему было приятно работать со всеми членами съёмочной группы. Он назвал коллег настоящими профессионалами.
Сюжет всех игр серии крутился вокруг смертельного турнира, в котором соревновались лучшие водители мира. Премьера многосерийного гоночного боевика состоится 27 июля в онлайн-кинотеатре Peacock. В шоу будет 10 эпизодов.
- 28 апреля 2023
-
19:21
-
18:59
-
18:56
-
18:39
-
18:08
-
17:37
-
17:00
-
16:32
-
16:29
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
14:50
-
14:20
-
14:14
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:18
-
12:51
-
12:48
-
12:20
-
11:36
-
11:01
-
10:53
-
10:33
-
09:58
-
09:11
-
08:34
-
01:34
-
01:12
-
00:45