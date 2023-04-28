По инди-хиту Vampire Survivor снимут анимационный сериал

Мрачный «роглайт» Vampire Survivor, вдохновлённый Castlevania, стал одной из самых популярных игр прошлого года. По данным Deadline, по ней уже готовят полноценный анимационный сериал. Его производство доверили студии Story Kitchen, которая также работает над киноадаптацией игры про боевые искусства Sifu.

Также известно, что над анимационным сериалом Vampire Survivor трудится и автор оригинальной игры Лука Галанте, которого аудитория знает под псевдонимом poncle. Сейчас авторы проекта подыскивают для него хорошего сценариста.

Анимационное шоу Vampire Survivor авторы планируют продать телесетям, которые специализируются на подобных анимационных шоу.

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Даты выхода и других подробностей анимационной адаптации Vampire Survivor пока нет.