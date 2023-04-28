BetBoom и 9 Pandas идут без поражений после трёх дней Berlin Major 2023 по Dota 2

Российские команды продлили свои беспроигрышные серии на ESL One Berlin Major 2023 до пяти матчей. По итогам трёх игровых дней они претендуют на выход в верхнюю сетку плей-офф.

9 Pandas сегодня смогла победить китайскую PSG.LGD, а BetBoom разошлась миром с Evil Geniuses из Перу. Затем российские команды сошлись в дерби, но не смогли определить сильнейшего — ничья 1:1.

Таким образом, сейчас 9 Pandas занимает второе место в группе А, а BetBoom — третье. В верхнюю сетку плей-офф проходят четыре лучшие команды, ещё две сыграют в нижней сетке.

Фото: Liquipedia

ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2. Это первый крупный турнир после выхода глобального обновления «Новые горизонты», которое вышло неделю назад.