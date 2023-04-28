Авторы Star Wars Jedi: Survivor пообещали исправить игру на ПК

Сегодня вышла новая большая AAA-игра по «Звёздным войнам» — Star Wars Jedi: Survivor. Приключение ужасно оптимизировано на ПК, из-за чего авторов раскритиковала огромная масса игроков. Студия Respawn и Electronic Arts официально заявили, что они в курсе технических проблем. Команда решит их патчами, которые начнут выходить в ближайшем будущем.

Комплексного решения всех проблем ПК-версии нет. Но наша команда уже занята созданием различных заплаток, которые, по нашему мнению, должны улучшить производительность проекта на множестве различных конфигураций. Патчи должны начать выходить в самое ближайшее время, однако стоит отметить, что все апдейты должны проходить тестирование. Чтобы гарантировать, что мы не создадим ещё больше технических проблем.

Фото: Electronic Arts

Геймеры сообщали о нестабильной частоте кадров, на которую почти не влияет смена настроек и разрешения, а также о вылетах и очень долгой прогрузке локаций.