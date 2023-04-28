Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн может сыграть в «Гладиаторе 2»
Поделиться
Как сообщает издание Deadline, актёр Джозеф Куинн ведёт переговоры о роли в «Гладиаторе 2». Если стороны договорятся, то звезда четвёртого сезона «Очень странных дел» сыграет императора Каракаллу.
Главную роль в будущей картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине. Вместе с ним к актёрскому составу уже присоединились Барри Кеоган и Дензел Вашингтон. Поставит будущую картину режиссёр оригинала Ридли Скотт.
События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Премьера ленты состоится 22 ноября 2024 года.
«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
21:01
-
20:55
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:46
-
19:29
-
19:21
-
18:59
-
18:56
-
18:39
-
18:08
-
17:37
-
17:00
-
16:32
-
16:29
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
15:00
-
14:50
-
14:20
-
14:14
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:18
-
12:51
-
12:48
-
12:20
-
11:36
-
11:01
Партнерский контент