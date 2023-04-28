В аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 можно будет сыграть летом

Масштабное сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 журналисты и блогеры смогут опробовать уже этим летом. Команда полноценно презентует его на фестивале Summer Game Fest, который в этом году пройдёт с 8 по 9 июня. Об этом официально заявила CD Projekt RED.
По словам авторов DLC, до релиза его смогут опробовать и игроки. Но когда точно это произойдёт, пока неизвестно. Разработчики рекомендуют аудитории следить за обновлениями аккаунтов Cyberpunk 2077 в соцсетях, чтобы не пропустить анонс.
Дополнение Phantom Liberty выйдет в этом году для ПК, PS5 и Xbox Series.
Популярный блогер Илья Maddyson Давыдов в этом месяце обновил список своих любимых игр. Как рассказал стример в своём телеграм-канале, Cyberpunk 2077 сместила «Ведьмака 3» в его личном топ-5, поэтому приключений Геральта из Ривии в листе больше нет.
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