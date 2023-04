Для The Last of Us на ПК вышел ещё один патч — авторы продолжают улучшать игру

The Last of Us на ПК в этом месяце получила уже восьмой по счёту патч. Он исправляет несколько критических технических проблем.

Заплатка убрала ошибку, из-за которой загрузка игры во время создания шейдеров в фоновом режиме приводила к бесконечным зависаниям. Ещё апдейт исправил проблему, при которой после вылета данные о сбое могли передавать неполную телеметрию. Naughty Dog планирует и дальше полировать игру новыми патчами.

Мы в Naughty Dog внимательно следим за отчётами игроков, чтобы выпускать будущие улучшения и исправления. Мы активно оптимизируем и работаем над стабильностью игры, а также внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выпускаемые будущие обновления.

На YouTube-канале Voyagers Revenge вышло видео, в котором можно увидеть, как ремейк The Last of Us выглядит на ПК от первого лица. Если ранее были только подобные фото, сейчас можно посмотреть на живой геймплей.