Видео: Том Круз преобразился в Пумбу и спел песню из «Короля Льва»
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Голливудский актёр и продюсер Том Круз стал гостем прощального выпуска ночного шоу The Late Late Night Джеймса Кордена. В последнем скетче Круз перевоплотился в обаятельного бородавочника Пумбу из мультфильма «Король Лев», а Корден воплотил образ болтливого Тимона. Оба артиста надели забавные костюмы этих персонажей и спели детям песню «Акуна матата».
Том Круз и Джеймс Корден поют песню «Акуна матата» из мультфильма «Король Лев»
Видео доступно на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden. Права на видео принадлежат The Late Late Show with James Corden.
Корден вёл ночное шоу с 2015 года. Он объявил о его полном закрытии в феврале этого года. Ведущий уже работал вместе с Крузом. В одном из выпусков программы Том уговорил Джеймса прыгнуть с парашютом. Круз также «катал» его на истребителе.
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