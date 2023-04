Видео: Том Круз преобразился в Пумбу и спел песню из «Короля Льва»

Голливудский актёр и продюсер Том Круз стал гостем прощального выпуска ночного шоу The Late Late Night Джеймса Кордена. В последнем скетче Круз перевоплотился в обаятельного бородавочника Пумбу из мультфильма «Король Лев», а Корден воплотил образ болтливого Тимона. Оба артиста надели забавные костюмы этих персонажей и спели детям песню «Акуна матата».

Корден вёл ночное шоу с 2015 года. Он объявил о его полном закрытии в феврале этого года. Ведущий уже работал вместе с Крузом. В одном из выпусков программы Том уговорил Джеймса прыгнуть с парашютом. Круз также «катал» его на истребителе.