В России снимут фильм про Ждуна — героя популярных мемов
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Наше кино» сообщило, что в России снимут полнометражную комедию «Ждун» — главным украшением фильма будет герой популярных мемов.
Сюжет ленты расскажет о том, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся и помогут друг другу в решении проблем.
Снимет ленту Дмитрий Суворов, работавший над фильмами «Непослушная» и «Своя». Как отметил продюсер картины Максим Рогальский, Ждун вызывает позитивные эмоции у людей.
Ждун — это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных. Ждун будет в нашем фильме анимированным, остальные персонажи фильма — актёры.
Примеры мемов со Ждуном
Съёмочный процесс стартует в сентябре этого года, а премьера фильма запланирована на весну-лето 2024 года.
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