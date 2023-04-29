Создатель «Настоящего детектива» напишет сценарий «Блэйда» для Marvel

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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что создатель культового сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто напишет сценарий для фильма «Блэйд» от Marvel Studios.

Примечательно, что главную роль в «Блэйде» сыграет Махершала Али. Актёр снялся в третьем сезоне «Настоящего детектива», поэтому опыт работы с Пиццолатто у него уже есть.

Съёмки «Блэйда» стартуют в Атланте в конце мая. Режиссёром выступит Ян Деманж, который создал известное шоу «Страна Лавкрафта».

О чём конкретно расскажет «Блэйд», неизвестно. Возможно, нас ждёт история становления героя, а может быть, и нечто другое. Какие-либо детали наверняка появятся после начала съёмочного процесса.

Премьера «Блэйда» состоится 6 сентября 2024 года. Фильм станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.