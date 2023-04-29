Создатель «Настоящего детектива» напишет сценарий «Блэйда» для Marvel

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что создатель культового сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто напишет сценарий для фильма «Блэйд» от Marvel Studios.
Примечательно, что главную роль в «Блэйде» сыграет Махершала Али. Актёр снялся в третьем сезоне «Настоящего детектива», поэтому опыт работы с Пиццолатто у него уже есть.
Съёмки «Блэйда» стартуют в Атланте в конце мая. Режиссёром выступит Ян Деманж, который создал известное шоу «Страна Лавкрафта».
О чём конкретно расскажет «Блэйд», неизвестно. Возможно, нас ждёт история становления героя, а может быть, и нечто другое. Какие-либо детали наверняка появятся после начала съёмочного процесса.
Премьера «Блэйда» состоится 6 сентября 2024 года. Фильм станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.
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