Том Круз и Винни-Пух станут гостями концерта в честь коронации Карла III

Издание Variety сообщило, что во время концерта по случаю коронации короля Великобритании Карла III, который состоится на территории Виндзорского замка, будут приглашены особые гости.

Одним из них станет известный актёр Том Круз, снявшийся в фильмах «Миссия невыполнима», «Топ Ган: Мэверик», «Обливион» и других картинах. Вместе с ним концерт посетят солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер и Винни-Пух.

Примечательно, что это будет не первое знакомство троицы с членами королевской семьи, поскольку каждый уже посещал подобные мероприятия. Том Круз был гостем на похоронах принцессы Дианы в 1997 году, Винни-Пуха приглашали на вечеринку в детском саду Букингемского дворца по случаю 80-летия королевы Елизаветы II в 2006 году, а Шерзингер приняла участие в конкурсе в честь платинового юбилея королевы Елизаветы в прошлом году.

Сама коронация короля состоится 6 мая, а концерт в честь этого пройдёт 7-го числа.