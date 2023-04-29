Энтузиасты нашли способ улучшить работу Star Wars Jedi: Survivor на ПК

Star Wars Jedi: Survivor на ПК ужасно оптимизирована, из-за чего игроки начали занижать рейтинг приключения в Steam. Авторы признали проблему и пообещали починить проект патчами. Но энтузиасты уже выпустили на Nexus Mods конфигурационный файл, который решает проблему продолжительных статтеров.

Как улучшить работу Star Wars Jedi: Survivor на ПК

Чтобы улучшить работу Star Wars Jedi: Survivor на ПК, нужно скачать конфигурационный файл с Nexus Mods. После этого нужно нажать комбинацию клавиш Win + R и ввести команду %USERPROFILE%\AppData\Local\SwGame\Saved\Config\WindowsNoEditor. Далее необходимо добавить в открывшуюся папку файл config.ini и переименовать его в Engine.ini.

Реддитор под ником SpicyMemeSyndrome рассказал, что ему заметно удалось повысить в Star Wars Jedi: Survivor частоту кадров. Для этого, по его словам, в настройках нужно включить функцию Resizable BAR, после этого внести изменения в файл GameUserSettings.ini и параметры в панели управления NVIDIA.

Параметры в GameUserSettings.ini

AntiAliasing = 0.

Resolution Quality = 100%.

Desired Screen Height = True.

Все переменные с параметром Fullscreen = 1.

Все переменные с параметрами height/width — в соответствии с разрешением дисплея.

Все остальные визуальные настройки = 3 (для качества графики «Эпическое»). На менее производительных ПК параметры лучше снизить.

После того как все параметры заданы, в настройках файла GameUserSettings.ini нужно выбрать параметр «Только чтение».

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Параметры в панели управления NVIDIA

Нужно перейти в настройки «Управления параметрами 3D». Выбрать Star Wars Jedi: Survivor и там назначить параметры:

включить анизотропную фильтрацию.

в пункте «Сглаживание — режим» выбрать «Замещение настроек приложения».

в пункте «Сглаживание — прозрачность» выбрать «8х (избыточная выборка)».

включить DSR — параметр выбрать в зависимости от «железа».

Параметры в настройках игры

Включить FSR в режиме «Качество».

Отключить трассировку лучей.

По словам пользователей, эти настройки действительно заметно повышают в игре частоту кадров.