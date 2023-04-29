Энтузиасты нашли способ улучшить работу Star Wars Jedi: Survivor на ПК

Star Wars Jedi: Survivor на ПК ужасно оптимизирована, из-за чего игроки начали занижать рейтинг приключения в Steam. Авторы признали проблему и пообещали починить проект патчами. Но энтузиасты уже выпустили на Nexus Mods конфигурационный файл, который решает проблему продолжительных статтеров.
Как улучшить работу Star Wars Jedi: Survivor на ПК
Чтобы улучшить работу Star Wars Jedi: Survivor на ПК, нужно скачать конфигурационный файл с Nexus Mods. После этого нужно нажать комбинацию клавиш Win + R и ввести команду %USERPROFILE%\AppData\Local\SwGame\Saved\Config\WindowsNoEditor. Далее необходимо добавить в открывшуюся папку файл config.ini и переименовать его в Engine.ini.
Реддитор под ником SpicyMemeSyndrome рассказал, что ему заметно удалось повысить в Star Wars Jedi: Survivor частоту кадров. Для этого, по его словам, в настройках нужно включить функцию Resizable BAR, после этого внести изменения в файл GameUserSettings.ini и параметры в панели управления NVIDIA.
Параметры в GameUserSettings.ini
- AntiAliasing = 0.
- Resolution Quality = 100%.
- Desired Screen Height = True.
- Все переменные с параметром Fullscreen = 1.
- Все переменные с параметрами height/width — в соответствии с разрешением дисплея.
- Все остальные визуальные настройки = 3 (для качества графики «Эпическое»). На менее производительных ПК параметры лучше снизить.
После того как все параметры заданы, в настройках файла GameUserSettings.ini нужно выбрать параметр «Только чтение».
Параметры в панели управления NVIDIA
Нужно перейти в настройки «Управления параметрами 3D». Выбрать Star Wars Jedi: Survivor и там назначить параметры:
- включить анизотропную фильтрацию.
- в пункте «Сглаживание — режим» выбрать «Замещение настроек приложения».
- в пункте «Сглаживание — прозрачность» выбрать «8х (избыточная выборка)».
- включить DSR — параметр выбрать в зависимости от «железа».
Параметры в настройках игры
- Включить FSR в режиме «Качество».
- Отключить трассировку лучей.
По словам пользователей, эти настройки действительно заметно повышают в игре частоту кадров.
- 29 апреля 2023
-
13:21
-
12:56
-
12:38
-
10:18
-
01:47
-
01:03
-
00:44
-
00:18
-
00:06
- 28 апреля 2023
-
23:31
-
21:48
-
21:29
-
21:01
-
20:55
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:46
-
19:29
-
19:21
-
18:59
-
18:56
-
18:39
-
18:08
-
17:37
-
17:00
-
16:32
-
16:29
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
15:00