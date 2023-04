Умер знаменитый актёр театра и кино Сергей Колесников

В возрасте 68 лет умер актёр Сергей Колесников. Об этом сообщил его сын. Точная причина неизвестна.

За свою многолетнюю карьеру Колесников сыграл в массе фильмов. Например, в лентах «Мелочи жизни», «Своё счастье», «Только вдвоём», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Сердце Пармы», а также в голливудском боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

Артист также играл в театре МХАТ им. Чехова и озвучивал фильмы и видеоигры. Он подарил свой голос Джеймсу Бонду в фильме «Живёшь только дважды». Колесников озвучил массу ролей Шона Коннери. Голос актёра можно услышать в играх League of Legends, Warhammer 40,000: Dawn of War 2, Call of Duty: Black Ops, The Order 1886 и других.

Сергей Колесников — заслуженный артист России. Его сын — Иван Колесников — тоже играет в кино.