Умер знаменитый актёр театра и кино Сергей Колесников

В возрасте 68 лет умер актёр Сергей Колесников. Об этом сообщил его сын. Точная причина неизвестна.
За свою многолетнюю карьеру Колесников сыграл в массе фильмов. Например, в лентах «Мелочи жизни», «Своё счастье», «Только вдвоём», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Сердце Пармы», а также в голливудском боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».
Артист также играл в театре МХАТ им. Чехова и озвучивал фильмы и видеоигры. Он подарил свой голос Джеймсу Бонду в фильме «Живёшь только дважды». Колесников озвучил массу ролей Шона Коннери. Голос актёра можно услышать в играх League of Legends, Warhammer 40,000: Dawn of War 2, Call of Duty: Black Ops, The Order 1886 и других.
Сергей Колесников — заслуженный артист России. Его сын — Иван Колесников — тоже играет в кино.
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