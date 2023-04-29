Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов дали старт отсчёту 300 дней до начала Игр Будущего

В Москве и Казани прошла церемония запуска индикатора обратного отсчёта «300 дней до Игр Будущего».

Заместитель председателя правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению «Игр Будущего» в 2024 году Дмитрий Чернышенко в Москве на Манежной площади дал старт обратному отсчёту 300 дней до Игр Будущего. На постоянной связи с ним был Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, одновременно запустивший индикатор в Казани.

Гостей приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своём видеообращении он обратил внимание на важность Игр Будущего для страны и мира. Напомним, Указом Президента от 19 декабря 2022 года «Игры Будущего» получили официальный статус международного мультиспортивного турнира.

Гостями церемонии стали представители власти, звёзды спорта, в том числе олимпийские чемпионы: синхронистка Светлана Ромашина, фигурист Илья Авербух, гимнастка Диана Аверина, а также чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина, шахматист Сергей Карякин, футболист Алексей Смертин. Кроме того, в церемонии запуска индикатора обратного отсчёта приняли участие фиджитал-спортсмены, лидеры общественного мнения и блогеры — спортивный блогер Скляр Эдамс Вальтер («Эд»), Кузьмичев Ярослав («Yarkuzya») и Тимошенко Богдан («Богди») и другие.

Фото: «Игры Будущего»

Маруся – голосовой помощник от ВК — стала одной из ведущих церемонии.

На сцене располагались часы обратного отсчёта, которые имели доступ к дополненной реальности. При сканировании qr-кода с них активировалась дополненная реальность — оживал логотип игр, а вокруг стелы начинали парить кубики с пиктограммами дисциплин «Игр Будущего». При нажатии на них зритель переходил на сайт, где можно было более подробно ознакомиться с выбранной дисциплиной.

Фото: «Игры Будущего»

Мероприятие транслировалась по всей стране на федеральном канале «Матч ТВ». Для пользователей интернета в социальной сети «ВКонтакте» была организована онлайн-трансляция.

«Игры Будущего» – масштабный турнир, который пройдёт впервые в истории и будет иметь статус международного соревнования. Турнир продлится девять дней, с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, и будет проходить по 16 гибридным дисциплинам. В Играх Будущего примут участие 2000 спортсменов из более чем 100 стран мира.