Утекли первые изображения складного смартфона Google Pixel Fold
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Издание The Verge опубликовало качественные рендеры складного смартфона Google Pixel Fold. Изображения журналистам предоставил инсайдер Эван Бласс. Их уже сливали, но в ужасном качестве, теперь же можно разглядеть все детали аппарата.
Изображения смартфона Google Pixel Fold
Фото: Google
Фото: Google
По заверению инсайдеров, Google Pixel Fold получит 7,6-дюймовый внутренний и 5,8-дюймовый внешний экраны, чип Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти, тройную камеру и поддержку операционной системы Android 13. По слухам, Google презентует смартфон 10 мая на ивенте Google I/O. Инсайдеры заверяют, что устройство будет стоить $ 1,7 тыс.
Портал 9to5Mac в этом месяце презентовал первые изображения смартфона iPhone 15 Pro и рассказал об особенностях конструкции и дизайна гаджета.
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