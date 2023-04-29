Звёзды сериала «Во все тяжкие» появятся в новом сезоне «В Филадельфии всегда солнечно»

Похоже, что звёзды сериала «Во все тяжкие» — Брайан Крэнстон и Аарон Пол — появятся в 16-м сезоне комедийного шоу «В Филадельфии всегда солнечно». Актёр Роб Макэлхенни, который исполняет в «Филадельфии» одну из главных ролей, опубликовал совместное фото команды шоу с Крэнстоном и Полом, написав: «Назовите кроссовер, который имеет больше смысла…»

Брайан Крэнстон и Аарон Пол с актёрами сериала «В Филадельфии всегда солнечно»

Фото: Twitter

Шоу «В Филадельфии всегда солнечно» начало выходить в 2005 году. Этот трешевый комедийный сериал рассказывает о владельцах не слишком успешного ирландского паба в южной Филадельфии. Герои постоянно ссорятся, врут и попадают в самые странные и нелепые жизненные ситуации. Их играют Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон и небезызвестный продюсер и актёр Дэнни Де Вито.

Несмотря на завершение сериала «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон и Аарон Пол крепко дружат до сих пор. В 2019 году они запустили собственную марку мескаля, а весной прошлого года Крэнстон стал крёстным отцом сына Пола. Закадычные друзья недавно снова появлялись на экране — в финале последнего сезона сериала «Лучше звоните Солу».