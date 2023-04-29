В кинотеатрах России покажут «Стражей Галактики 3»

По данным сайта киносети «Мираж», показы супергеройского приключения «Стражи Галактики 3» стартуют в кинотеатрах компании с 11 мая. Доберётся ли фильм до других больших российских экранов, пока неизвестно.
Фото: Сайт сети кинотеатров «Мираж»
Что любопытно, сеть «Мираж» не скрывает, что будет прокатывать картину Marvel, фильмы которой теперь официально в кинотеатрах России не показывают. В разделе «Скоро» на сайте указано, что в киносети будут открыто показывать «Стражей Галактики 3».
Фото: Сайт сети кинотеатров «Мираж»
«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.
Мировой прокат «Стражей Галактики 3» стартует с 5 мая.
- 29 апреля 2023
-
16:45
-
16:20
-
15:40
-
15:04
-
14:32
-
14:00
-
13:21
-
12:56
-
12:38
-
10:18
-
01:47
-
01:03
-
00:44
-
00:18
-
00:06
- 28 апреля 2023
-
23:31
-
21:48
-
21:29
-
21:01
-
20:55
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:46
-
19:29
-
19:21
-
18:59
-
18:56
-
18:39
-
18:08
-
17:37
-
17:00
-
16:32
-
16:29