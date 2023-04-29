Нейросеть ChatGPT снова доступна в Италии

Чат-бот ChatGPT стал снова доступен в Италии после того, как компания OpenAI решила проблемы, поднятые итальянским органом по защите данных.

Национальное управление по защите персональных данных Италии запретило в стране использование чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в прошлом месяце. Представители закона уверяли, что OpenAl собирает данные для обучения алгоритмов своей технологии.

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В прошлую пятницу представитель OpenAI заявил, что обеспечит большую прозрачность своей политики конфиденциальности и формы отказа от пользовательского контента. По словам представителя, корпорация также предоставит новую форму для пользователей Европейского Союза, чтобы они могли воспользоваться своим правом возражения против использования персональных данных для обучения ИИ.

Комитет законодателей Европейского союза в четверг согласовал новые правила, которые заставят компании, внедряющие инструменты ИИ вроде ChatGPT, раскрывать любые защищённые авторским правом материалы, используемые для разработки их систем.

Италия запретила ChatGPT после массовой утечки личных данных пользователей. Из-за технического сбоя 20 марта некоторые пользователи чат-бота начали видеть чужие сообщения и личную информацию других людей. Тогда представители OpenAI заявили, что эта проблема затронула крайне малое количество людей.