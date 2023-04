Белла Рамзи, Закари Ливай и другие звёзды озвучат «Побег из курятника 2»

Стала известна команда озвучки второй части нашумевшего мультфильма «Побег из курятника». Напомним, первая часть вышла в далёком 2000 году и стала абсолютным хитом пластилиновой анимации.

Героям сиквела свои голоса подарят знаменитые современные актёры. Например, звезда сериала The Last of Us Белла Рамзи озвучит Молли, а Закари Ливай, наиболее известный по фильмам «Шазам!» и «Мавританец», подарит свой голос Рокки.

Молли — Белла Рамзи (The Last of Us)

Фото: Netflix

Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)

Фото: Netflix

Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)

Фото: Netflix

Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пёс и кролик»)

Фото: Netflix

Мак — Линн Фергюсон (вернётся к роли из первой части)

Фото: Netflix

Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)

Фото: Netflix

Банти — Имелда Стонтон («Корона»)

Фото: Netflix

Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)

Фото: Netflix

Ник и Флетчер — Рамеш Ранганатхан («Постановка») и Дэниэл Мейс («1917»)

Фото: Netflix

После событий первой части, когда Джинджер и её товарищи совершили дерзкий побег с фермы, герои наконец-то осуществили мечту. Они начали жить на мирном острове вдали от мира людей. Но когда у Джинджер и Рокки родилась дочка Молли, счастью пришёл конец. Семье пришлось вернуться на материк, где куриная команда столкнулась с новой, более серьёзной угрозой.

Премьера «Побега из курятника 2» намечена на 10 ноября. Мультфильм сразу выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.