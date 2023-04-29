Белла Рамзи, Закари Ливай и другие звёзды озвучат «Побег из курятника 2»

Стала известна команда озвучки второй части нашумевшего мультфильма «Побег из курятника». Напомним, первая часть вышла в далёком 2000 году и стала абсолютным хитом пластилиновой анимации.
Героям сиквела свои голоса подарят знаменитые современные актёры. Например, звезда сериала The Last of Us Белла Рамзи озвучит Молли, а Закари Ливай, наиболее известный по фильмам «Шазам!» и «Мавританец», подарит свой голос Рокки.
Молли — Белла Рамзи (The Last of Us)
Фото: Netflix
Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)
Фото: Netflix
Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)
Фото: Netflix
Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пёс и кролик»)
Фото: Netflix
Мак — Линн Фергюсон (вернётся к роли из первой части)
Фото: Netflix
Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)
Фото: Netflix
Банти — Имелда Стонтон («Корона»)
Фото: Netflix
Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)
Фото: Netflix
Ник и Флетчер — Рамеш Ранганатхан («Постановка») и Дэниэл Мейс («1917»)
Фото: Netflix
После событий первой части, когда Джинджер и её товарищи совершили дерзкий побег с фермы, герои наконец-то осуществили мечту. Они начали жить на мирном острове вдали от мира людей. Но когда у Джинджер и Рокки родилась дочка Молли, счастью пришёл конец. Семье пришлось вернуться на материк, где куриная команда столкнулась с новой, более серьёзной угрозой.
Премьера «Побега из курятника 2» намечена на 10 ноября. Мультфильм сразу выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.
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