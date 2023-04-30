В Бразилии разблокировали «Телеграм» — спустя три дня после запрета мессенджера

26 апреля в Бразилии временно заблокировали «Телеграм» из-за того, что мессенджер не передал местной полиции данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. По этой причине бразильский суд обязал местных телефонных операторов и цифровые платформы немедленно удалить приложение Telegram везде, где оно было доступно.

Спустя трое суток судья Флавий Лукас постановил снять блокировку программы в стране, потому что она «нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами». По его словам, ежедневно мессенджером пользуются миллионы бразильцев, поэтому блокировка ударила в первую очередь по обычным людям, которые ни в чём не виноваты.

При этом он оставил ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (около $ 200 тыс.) за непредоставление запрошенной информации от полиции. Пока неясно, планирует ли администрация Павла Дурова пойти навстречу правоохранительным органам или обжаловать штраф.