Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» полностью завершены

Режиссёр Кристофер МакКуорри объявил о завершении съёмок шпионского боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» с Томом Крузом в главной роли. МакКуорри поблагодарил всех коллег за самоотверженность во время работы над картиной.

Величайшая команда, которая когда-либо была и будет. Те, кто не был с нами — никогда не поймут. Те, кто был — никогда не забудут. С искренней благодарностью и непостижимой признательностью не только вам, но и вашим семьям и близким. На этом мы официально завершаем работу над первой частью «Смертельной расплаты».

Съёмки картины в общей сложности шли 2,5 года. Премьера седьмой части киноцикла «Миссия невыполнима» состоится в кинотеатрах 12 июля. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.