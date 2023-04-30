Создатели Diablo 4 раскрыли, сколько времени уйдёт на достижение максимального уровня

Заместитель главы разработки Diablo 4 Джозеф Пьепиора рассказал, сколько потребуется времени на достижение в игре максимального 100-го уровня. По словам разработчика, среднестатистический игрок спокойно прокачается на максимум за 150 часов игрового времени.

Это означает, что на достижение максимального уровня в новой части Diablo потребуется чуть меньше недели непрерывной игры без перерывов, чтобы максимально прокачать персонажа. Выходит, что среднестатистическому игроку, который, помимо игр, занят любой другой деятельностью, понадобится гораздо больше недели.

На днях Blizzard выпустила большое видео, посвящённое разнообразию классов в грядущей игре. В одном из кадров фанаты заметили кнопку пропуска сюжетной кампании — функции, о которой они просили многие годы.

Материалы по теме В Diablo 4 можно будет пропустить сюжетную кампанию за новых героев, пройдя её один раз

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. C 12 по 14 мая Blizzard проведёт ещё один бета-тест для всех желающих.