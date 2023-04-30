Глава студии Respawn раскрыл условия для выхода Titanfall 3

Студия Respawn несколько раз заявляла, что не забросила Titanfall, при этом третью часть до сих пор не разрабатывают. Сооснователь и руководитель студии Винс Зампелла в беседе с журналистами издания Barron's заявил, что для третьей части нашумевшего игрового цикла необходимы «правильный момент» и «правильная идея».

Это настолько любимая нами и фанатами франшиза, что нет никакого смысла делать игру, если нет правильной идеи в правильный момент.

По словам Зампеллы, важно также не запутать фанатов Apex Legends, события которой разворачиваются во вселенной Titanfall. Королевскую битву Respawn планирует ещё очень долго поддерживать.

Есть вопрос того, как сделать что-то, что не запутает фанатов Apex, которые при этом ещё, возможно, не успели стать фанатами Titanfall? Это сложная задача.

По информации известного журналиста Джейсона Шрайера, Electronic Arts отменила неанонсированную одиночную игру, которая развернулась бы во вселенной Titanfall и Apex Legends. Примечательно, что это была не Titanfall 3, как многие могли подумать, а совершенно другая игра.