В Star Wars Jedi: Survivor нашли критический баг, убивающий сохранения

Star Wars Jedi: Survivor уже раскритиковали за ужасное техническое состояние. Игроки недовольны отвратительной оптимизацией и массой багов в ПК-версии приключения. А технический специалист издания Digital Foundry Алекс Батталия пришёл к выводу, что это один из худших компьютерных релизов за последние несколько лет. Игроки совсем недавно нашли в игре критический баг, который ломает весь прогресс и сохранения.

Эту критическую ошибку обнаружили в версии игры на PlayStation 5 и Xbox Series. По словам пользователей, баг часто «всплывает» в определённом эпизоде. После того как герой проходит храм и выходит к лифт (после помощи дроиду), нужно сразу сесть и начать медитировать в месте для медитации. Если до этого протагонист умрёт, то он вернётся обратно в камеру и больше не сможет из неё выбраться. Функция быстрого перемещения в этой точке медитации не работает, а лифт не откроется.

Если пользователь словил этот баг, единственным решением остаётся начать игру с самого начала. Сообщается, что подобные баги встречаются и в других местах. Многие игроки уже начали возвращать приключение и получать обратно потраченные на него деньги.