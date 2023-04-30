Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Star Wars Jedi: Survivor нашли критический баг, убивающий сохранения

В Star Wars Jedi: Survivor нашли критический баг, убивающий сохранения
Комментарии

Star Wars Jedi: Survivor уже раскритиковали за ужасное техническое состояние. Игроки недовольны отвратительной оптимизацией и массой багов в ПК-версии приключения. А технический специалист издания Digital Foundry Алекс Батталия пришёл к выводу, что это один из худших компьютерных релизов за последние несколько лет. Игроки совсем недавно нашли в игре критический баг, который ломает весь прогресс и сохранения.

Материалы по теме
«Один из худших релизов за годы»— эксперты уничтожили Star Wars Jedi: Survivor на ПК

Эту критическую ошибку обнаружили в версии игры на PlayStation 5 и Xbox Series. По словам пользователей, баг часто «всплывает» в определённом эпизоде. После того как герой проходит храм и выходит к лифт (после помощи дроиду), нужно сразу сесть и начать медитировать в месте для медитации. Если до этого протагонист умрёт, то он вернётся обратно в камеру и больше не сможет из неё выбраться. Функция быстрого перемещения в этой точке медитации не работает, а лифт не откроется.

Если пользователь словил этот баг, единственным решением остаётся начать игру с самого начала. Сообщается, что подобные баги встречаются и в других местах. Многие игроки уже начали возвращать приключение и получать обратно потраченные на него деньги.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023