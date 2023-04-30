В Fortnite скоро добавят Энакина Скайуокера из «Звёздных войн»

В Fortnite скоро пройдёт ещё одна коллаборация с франшизой «Звёздные войны». В её рамках 2 мая в игру добавят облик Энакина Скайуокера из фильма «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов». Скорее всего, в официальный день «Звёздных войн» — 4 мая — в знаменитую королевскую битву добавят и другой контент, связанный со знаменитой вселенной Джорджа Лукаса.
Облик Энакина Скайуокера из «Звёздных войн. Эпизод 3: Месть ситхов» в игре Fortnite
Фото: Epic Games/Disney
Ранее в Fortnite добавляли облики Дина Джарина из «Мандалорца», Кайло Рена и Рей из трилогии сиквелов, а также Люка Скайуокера, Хана Соло и Лею Органу из оригинальной трилогии. Ещё в игру «заглядывали» Боба Фетт, Дарт Вейдер и другие персонажи.
Недавно канал стримерского объединения Gamers Club показал арты популярных российских стримеров, которых искусственный интеллект представил в стилистике игры Fortnite.
- 30 апреля 2023
-
18:22
-
18:12
-
17:36
-
16:50
-
16:06
-
15:22
-
15:19
-
14:55
-
14:22
-
13:50
-
13:16
-
12:48
-
12:23
-
04:16
- 29 апреля 2023
-
21:01
-
20:13
-
19:08
-
18:32
-
17:47
-
17:18
-
16:45
-
16:20
-
15:40
-
15:04
-
14:32
-
14:00
-
13:21
-
12:56
-
12:38
-
10:18
-
01:47
-
01:03
-
00:44
-
00:18
-
00:06