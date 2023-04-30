Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки второго сезона The Last of Us начнутся через несколько месяцев

Съёмки второго сезона The Last of Us начнутся через несколько месяцев
Аудио-версия:
Комментарии

В беседе с журналистами издания Deadline авторы сериала The Last of Us Нил Дракманн и Крейг Мазин рассказали, когда примерно начнутся съёмки второго сезона. По их словам, до старта производства осталось несколько месяцев, но точную дату они не озвучили.

До начала съёмок осталось несколько месяцев, а не лет.

Мазин также не стал раскрывать сюжетные подробности продолжения, но отметил, что в сценарии он с Дракманном опираются на «исходный материал». Уже известно, что во втором сезоне к своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Издание Variety недавно сообщило о том, что HBO планирует выдвинуть на премию «Эмми» российского оператора сериала The Last of Us Ксению Середу, которая сняла первый эпизод. Также Ксения работала над второй и седьмой сериями.

Материалы по теме
Российский оператор Ксения Середа может получить «Эмми» за сериал The Last of Us

Сериал The Last of Us доступен для просмотра на сервисе HBO, но в России он не работает, так что официально посмотреть шоу в стране нельзя.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023