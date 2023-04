Вышел новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo обнародовала новый небольшой трейлер грядущего приключения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролик призывает игроков «погрузиться в неизвестность». В видео авторы показали как старые, так и совершенно новые кадры из игры.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.

26 апреля критики и крупные блогеры опубликовали первые впечатления от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Пресса смогла поиграть в новинку где-то час — и за это время новая «Зельда» по-настоящему впечатлила их.

Самым главным откровением для игравших стало то, насколько сильно Tears of the Kingdom отличается от Breath of the Wild. Критики называют новинку совсем другой игрой с массой своих особенностей: от сражений с монстрами до крафта собственных транспортных средств.