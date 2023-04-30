BetBoom Team вылетела с Berlin Major 2023 по Dota 2
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Российская команда BetBoom Team не смогла пройти в плей-офф ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2, заняв седьмое место в группе A.
В переигровках за выход в нижнюю сетку коллектив Виталия Save Мельника уступил обоим соперникам — китайской Team Aster и Evil Geniuses из Перу.
Фото: Liquipedia
Стадия плей-офф начнётся уже завтра, 1 мая. В понедельник пройдут четыре встречи верхней сетки:
- 12:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Team Spirit (Россия);
- 15:35. OG (Европа) — Team Liquid (Европа);
- 19:05. 9 Pandas (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
- 22:40. Tundra Esports (Европа) — PSG.LGD (Китай).
ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2, который проходит на патче 7.33. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.
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