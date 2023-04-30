BetBoom Team вылетела с Berlin Major 2023 по Dota 2

Российская команда BetBoom Team не смогла пройти в плей-офф ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2, заняв седьмое место в группе A.

В переигровках за выход в нижнюю сетку коллектив Виталия Save Мельника уступил обоим соперникам — китайской Team Aster и Evil Geniuses из Перу.

Фото: Liquipedia

Стадия плей-офф начнётся уже завтра, 1 мая. В понедельник пройдут четыре встречи верхней сетки:

12:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Team Spirit (Россия);

15:35. OG (Европа) — Team Liquid (Европа);

19:05. 9 Pandas (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

22:40. Tundra Esports (Европа) — PSG.LGD (Китай).

ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2, который проходит на патче 7.33. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.