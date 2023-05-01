Третий сезон сериала «Убийства в одном здании» стартует в августе
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Актёры Стив Мартин и Мартин Шорт раскрыли дату выхода третьего сезона сериала «Убийства в одном здании». Новые эпизоды шоу начнут выходить уже 8 августа, продолжительность каждой серии составит примерно 33 минуты. Судя по всему, в третий сезон снова войдёт 10 эпизодов.
К своим ролям в сериале вернутся Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Гостями в новом сезоне выступят Мерил Стрип («Дьявол носит Prada») и звезда фильмов Marvel Пол Радд.
Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.
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