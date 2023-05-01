Видео: как бы выглядели «Звёздные войны», если бы их снял режиссёр Уэс Андерсон

Блогер Curious Refuge выпустил новое видео, в котором показал, как бы выглядели культовые «Звёздные войны» в исполнении режиссёра Уэса Андерсона. С помощью нейросетей и кропотливой работы автор продемонстрировал, как сильно бы изменились привычные элементы вселенной в руках другого творца.

Видео доступно на YouTube-канале Curious Refuge. Права на видео принадлежат Curious Refuge

Постановщик «Отеля «Гранд Будапешт» и «Королевства полной луны» известен своей любовью к сказочной атмосфере и пастельным цветам — это не могло не отразиться на потенциальном фильме по Star Wars. Знаменитые герои выглядят ещё более стильно, чем в оригинальных картинах, а главные роли исполнили бы известные актёры: Тимоти Шаламе, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо и другие.

Тем временем в прокате скоро выйдет новая картина Уэса Андерсона — «Город астероидов». Премьера фильма состоится в июне.