Apple продлила сериал «Утреннее шоу» на четвёртый сезон ещё до выхода третьего

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, компания Apple продлила сериал «Утреннее шоу» на четвёртый сезон ещё до выхода третьего. Судя по всему, в корпорации довольны показателями шоу и уверены в успехе продолжения.

Третий сезон «Утреннего шоу» выйдет осенью 2023 года. О чём именно он расскажет, пока неясно, однако авторы наверняка затронут тему актуальных глобальных проблем. Актёрский состав продолжения пополнят Джон Хэмм («Безумцы») и Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней»).

«Утреннее шоу» рассказывает о жизни работников популярной новостной программы, которые продолжают своё дело, несмотря на внутренние скандалы и личные проблемы. Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Энистон («Друзья») и Риз Уизерспун («Дикая»).