Десять лучших блокировщиков рекламы от Hackernoon

Портал Hackernoon составил список лучших блокировщиков реклам для просмотра видео на YouTube и веб-сёрфинга. Авторы учитывали степень блокировки назойливых баннеров и рекламных вставок и отобрали десять лучших программ, которые поддерживают большинство браузеров.
Лидером стал TotalAdblock, который не только блокирует рекламу, но и защищает пользователя от внешних угроз с помощью встроенного антивируса. На втором месте расположился NordVPN Threat Protection, который входит в большой пакет от NordVPN. Замкнул тройку AdLock, который защищает в том числе от шпионского ПО.
Что касается бесплатных блокировщиков, то сверхпопулярный AdBlock Plus занял седьмую строчку, а uBlock Origin — девятую. В Hackernoon посчитали, что бесплатные аналоги не предоставляют такой же уровень веб-защиты, как платные программы.
Десять лучших блокировщиков рекламы по версии Hackernoon
- TotalAdblock.
- NordVPN Threat Protection.
- AdLock.
- Surfshark Cleanweb.
- AdGuard AdBlocker.
- Ghostery (бесплатный).
- AdBlock Plus (бесплатный).
- Atlas VPN.
- uBlock Origin (бесплатный).
- Fair AdBlocker (бесплатный).
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