Десять лучших блокировщиков рекламы от Hackernoon

Портал Hackernoon составил список лучших блокировщиков реклам для просмотра видео на YouTube и веб-сёрфинга. Авторы учитывали степень блокировки назойливых баннеров и рекламных вставок и отобрали десять лучших программ, которые поддерживают большинство браузеров.

Лидером стал TotalAdblock, который не только блокирует рекламу, но и защищает пользователя от внешних угроз с помощью встроенного антивируса. На втором месте расположился NordVPN Threat Protection, который входит в большой пакет от NordVPN. Замкнул тройку AdLock, который защищает в том числе от шпионского ПО.

Что касается бесплатных блокировщиков, то сверхпопулярный AdBlock Plus занял седьмую строчку, а uBlock Origin — девятую. В Hackernoon посчитали, что бесплатные аналоги не предоставляют такой же уровень веб-защиты, как платные программы.

Десять лучших блокировщиков рекламы по версии Hackernoon

TotalAdblock. NordVPN Threat Protection. AdLock. Surfshark Cleanweb. AdGuard AdBlocker. Ghostery (бесплатный). AdBlock Plus (бесплатный). Atlas VPN. uBlock Origin (бесплатный). Fair AdBlocker (бесплатный).