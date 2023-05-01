«Disney, остановись». Зрители уничтожают ремейк мультфильма «Питер Пэн и Венди»

28 апреля Disney выпустила фильм «Питер Пэн и Венди» — ремейк культового мультфильма «Питер Пэн» 1953 года. Судя по всему, компания не делала большую ставку на картину, поэтому он сразу же вышел в онлайн-кинотеатре Disney+, миновав кинотеатры.

Спустя несколько дней у фильма появился пользовательский рейтинг на агрегаторе IMDB, основанный на 8 тыс. оценок. Судя по всему, зрителям лента совсем не понравилось — средний рейтинг «Питера Пэна и Венди» составляет 4,4/10. В своих обзорах пользователи призывают не тратить на новинку своё время и опасаются за качество грядущего ремейка «Русалочки».

Рейтинг «Питера Пэна и Венди» на IMDB Фото: IMDB

Некоторые отрывки из обзоров зрителей

Если коротко, то это ещё один ужасный ремейк от Disney, который рассказывает ту же историю, но добавляет совершенно ненужные детали. Я больше не жду «Русалочку», которая уже похожа на содержимое мусорного бака.

«Питер Пэн и Венди» — еще одна бездушная поделка Disney. Она проваливается во всех отношениях, в которых преуспевает версия 1953 года. Скоро нас ждёт «Русалочка»… и что же может пойти не так?

Я надеюсь, что Disney перестанет зарабатывать деньги на фильмах и перейдёт исключительно на продажу игрушек. Уолт Дисней создал великую компанию, которую уничтожает новое поколение.

Disney, остановись, пока не ты испортила всю классику. Просто остановись! Мы каждый раз даём тебе шанс за шансом — и полностью разочаровываемся.

Премьера «Русалочки», следующего ремейка классики Disney, состоится 26 мая.