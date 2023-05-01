В Windows 11 станет куда меньше назойливых уведомлений системы

Microsoft продолжает работать над улучшениями для Windows 11. В предварительной сборке операционной системы появилась функция Smart opt-out, которая уменьшает количество назойливых уведомлений.

Smart opt-out будет анализировать активность пользователя и позволит отключить уведомления от приложений, с которыми пользователь не взаимодействует на регулярной основе. Например, если юзер постоянно закрывает окна с новыми событиями в личной почте, то система предложит полностью отключить эти уведомления.

Фото: Windows Central/Microsoft

Сейчас Smart opt-out доступна только тестерам предварительных сборок Windows 11. Скорее всего, функция доберётся до обычных пользователей операционной системы вместе с релизом крупного апдейта от Microsoft.