В Windows 11 станет куда меньше назойливых уведомлений системы
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Microsoft продолжает работать над улучшениями для Windows 11. В предварительной сборке операционной системы появилась функция Smart opt-out, которая уменьшает количество назойливых уведомлений.
Smart opt-out будет анализировать активность пользователя и позволит отключить уведомления от приложений, с которыми пользователь не взаимодействует на регулярной основе. Например, если юзер постоянно закрывает окна с новыми событиями в личной почте, то система предложит полностью отключить эти уведомления.
Фото: Windows Central/Microsoft
Сейчас Smart opt-out доступна только тестерам предварительных сборок Windows 11. Скорее всего, функция доберётся до обычных пользователей операционной системы вместе с релизом крупного апдейта от Microsoft.
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