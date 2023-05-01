Netflix анонсировал продолжение антологии «Монстр» про братьев Менендес

Спустя полгода после выхода первого сезона Netflix анонсировал продолжение сериала «Монстр: История Джеффри Дамера». Второй сезон под названием «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» расскажет о братьях Лайле и Эрике Менендес, которые в 1989 году застрелили своих родителей, чтобы завладеть наследством в несколько миллионов долларов.

Онлайн-кинотеатр выпустил первый тизер продолжения, в котором Лайл Менендес сообщает о преступлении полицейским, которое якобы совершил неизвестный. Второй сезон антологии выйдет в 2024 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон антологии «Монстр» рассказывал о маньяке Джеффри Дамере, который убил 17 человек. Неожиданно для Netflix шоу оказалось невероятно успешным, после чего онлайн-кинотеатр дал зелёный свет на производство сиквелов.