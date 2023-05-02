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Звезда «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби сыграет в «Фантастической четвёрке» — инсайдер

Звезда «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби сыграет в «Фантастической четвёрке» — инсайдер
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Актриса Марго Робби, известная по «Отряду самоубийц», «Волку с Уолл-стрит» и другим фильмам, похоже, ведёт переговоры о роли Сьюзан Шторм из «Фантастической четвёрки». Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров, включая Даниэля Рихтмана.

По его словам, Marvel Studios всерьёз настроена получить актрису для роли в фильме. Несмотря на утверждение инсайдера, официально об участии Робби ещё не говорили.

Фото: The Direct

Сообщается, что на роль Сьюзан Шторм рассматривались и другие актрисы: Мила Кунис, Джоди Комер и Эллисон Уильямс. Судя по всему, с ними Marvel Studios даже не начинала вести переговоры.

Ранее появился слух, что роль Мистера Фантастика достанется Адаму Драйверу. Данными тоже поделился инсайдер Рихтман, поэтому к ним стоит относиться с опаской.

Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Лента станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.

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