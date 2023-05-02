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Джимми Фэллон готов остановить съёмки своего шоу ради поддержки сценаристов в США

Джимми Фэллон готов остановить съёмки своего шоу ради поддержки сценаристов в США
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С сегодняшнего дня голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Боссы кинокомпаний наотрез отказались выполнять условия сценаристов.

Отмечается, что это первая за 15 лет настолько масштабная забастовка. Ведущий и комик Джимми Фэллон заявил, что его популярная передача «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» может прекратить производство в качестве поддержки сценаристов.

«Это всё, что я могу сделать, чтобы поддержать сценаристов. Я не смог бы сделать шоу без них».

Несмотря на то что сценаристы отказываются выполнять свои прямые обязанности, они по-прежнему могут продюсировать и режиссировать различные проекты, даже в ходе забастовки.

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