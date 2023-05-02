Роб Делани, сыгравший забавного Питера в «Дэдпуле 2», вернётся в третьей части

Издание Deadline сообщило, что актёр и комик Роб Делани, сыгравший в «Дэдпуле 2» роль Питера — члена команды Дэдпула, вернётся к своей роли в третьей части франшизы.

В «Дэдпуле 2» Уэйд Уилсон собирал команду, чтобы спасти молодого мутанта Рассела Коллинза. Как раз по объявлению и пришёл Питер. Загвоздка в том, что он — обычный человек, не владеющий какими-либо способностями.

Также напомним, что Питер трагично погиб в фильме, однако Дэдпул всё же его спас.

Среди прошлых актёров в «Дэдпуле 3» сыграют Каран Сони, Лесли Уггамс, Морена Баккарин и Стефан Капичич, которые, соответственно, сыграют таксиста Допиндера, старушку Слепую Эл, возлюбленную Дэдпула, Ванессу, и Колосса. К ним присоединится Хью Джекман в роли Росомахи.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.