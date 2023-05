Star Wars Jedi: Survivor лидирует в чартах Steam

Сервис SteamDB опубликовал свежие чарты Steam за период с 25 апреля по 2 мая. Лидирующую позицию заняла Star Wars Jedi: Survivor, которая неделю ранее была на третьем месте. Игра определённо вызвала ажиотаж, несмотря на своё плачевное техническое состояние на всех платформах.

Второе место досталось Steam Deck, а третью позицию заняла MahjongSoul. Также в топе есть FIFA 23, Cult of the Lamb, Age of Wonders 4 и другие тайтлы.

Чарт Steam с 25 апреля по 2 мая

Star Wars Jedi: Survivor. Steam Deck. MahjongSoul. Call of Duty: Modern Warfare. Age of Wonders 4. Naraka: Bladepoint. Cult of the Lamb. Armored Core 6. Don't Starve Together. FIFA 23.

Star Wars Jedi: Survivor доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Тайтл вышел без русского языка.